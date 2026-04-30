L'ex consigliera ha rotto il silenzio dopo mesi di riserbo, rilasciando un'intervista a una rivista di gossip nel settembre 2024. La vicenda riguarda un procedimento legale avviato contro di lei e si inserisce in un quadro di richieste di grazia ritenute «speciali». Le indagini e le decisioni giudiziarie si sono susseguite in modo rapido, con un’attenzione crescente da parte dei media e delle autorità.

L’ex consigliera infranse il basso profilo tenuto fino ad allora con un servizio su «Chi» nel settembre 2024. Dopo pochi mesi parte la domanda di clemenza e il Colle si attiva in soli 10 giorni. Da lì in poi, ministero, Procura e di nuovo Quirinale bruciano le tappe. Come usare un sommergibile nucleare per trasportare una cassa di fucili del secolo scorso. Se si mettono in fila le date e i modi della concessione della grazia all’ex consigliere regionale di Forza Italia, Nicole Minetti, salta all’occhio la notevole sproporzione tra la caratura del personaggio e le cautele, la riservatezza e la rapidità adottate dal Quirinale per cancellare la sua condanna.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le tappe del caso Minetti. Riserbo e rapidità per una grazia «speciale»

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