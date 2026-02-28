La casa di Hamamatsu ha annunciato due nuove versioni della sua moto GSX-S1000GX Plus e Top, entrambe basate sulla stessa piattaforma della quadricilindrica da 152 cavalli. La prima si distingue per un assetto più sportivo, mentre la seconda punta su caratteristiche più adatte a un uso turistico. Le versioni sono state presentate come aggiornamenti della gamma di modelli della casa giapponese.

Suzuki inaugura il 2026 introducendo due inedite declinazioni della sua maxi-crossover Gsx-S1000GX, modello che condivide gran parte della sua architettura tecnica con la naked Gsx-S1000 e la sport tourer Gsx-S1000GT. Le due nuove versioni si chiamano Plus e Top e puntano ad accentuarne dei tratti ben precisi: la prima punta su stile e praticità per esaltare il suo lato sportivo, aggiungendo al menù le valigie laterali da 26 litri con finiture in tinta di serie; la seconda offre invece il massimo dell’equipaggiamento per offrire più comodità, proponendo di serie, oltre alle valigie laterali, anche la sella comfort con logo dedicato, uno scarico Akrapovic e il cavalletto centrale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Suzuki Gsx-S1000GX Plus e Top: le nuove versioni della maxi-crossover

