Suzuki Gsx-R125 | prestazioni e sportività accessibili anche ai sedicenni

Suzuki torna a farsi vedere nell'arena delle moto di piccola cilindrata rilanciando la carenata Gsx-R125, modello che si propone di introdurre il feeling sportivo della famiglia di prodotti Gsx-R ai sedicenni amanti della velocità su due ruote. Progettata per bilanciare le esigenze della guida nel traffico con il divertimento sulle strade aperte, se non addirittura in pista, questa moto si mantiene infatti nel perimetro di caccia delle patenti A1 estraendo 15 Cv di potenza e 11,5 Nm di coppia dal suo monocilindrico da 124,4 cc con quattro valvole e raffreddamento a liquido. Suzuki la propone in due colorazioni, "Blu Zante" e "Nero Detroit", a partire da 4. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Suzuki presenta le nuove Gsx-8T e Gsx-8TT, due naked di media cilindrata che cambiano faccia e migliorano la guida.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Suzuki GSX-R125 2026: prezzo e dotazione della sportiva entry-level per patente A1; Suzuki presenta la nuova GSX-R125 2026: novità e prezzi; Moto - News, Suzuki presenta GSX-S1000GX Plus e Top e GSX-R125: tecnologia e sportività; Novità Suzuki 2026, arrivano le GSX-S1000GX PLUS e TOP, il Burgman 400 Comfort e torna la GSX-R125.

Suzuki, la gamma si rinnova tra sportive e maxi scooter: evoluzione per Gsx-S1000GX e Burgman 400Suzuki rinnova la sua Gsx-S1000GX, proposte negli allestimenti Plus e Top, così come lo scooter Suzuki Burgman 400 in configurazione Comfort e annuncia il ritorno ... motori.ilmessaggero.it

Suzuki amplia la gamma 2026: comfort, tecnologia e sportività con GSX-S1000GX Plus e Top, Burgman 400 Comfort e GSX-R125Suzuki apre il 2026 con il lancio di tre nuovi modelli pensati per soddisfare le diverse esigenze di chi ama le due ruote, combinando prestazioni, design e una cura minuziosa dei dettagli. La casa di ... megamodo.com

I motori si stanno scaldando… STAY TUNED! #Suzuki #GSXR #SwiftSport - facebook.com facebook