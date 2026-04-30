Un’intercettazione tra due arbitri ha portato alla luce le risposte di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso. Secondo quanto riferito, Gervasoni avrebbe affermato di trovarsi in un’altra palazzina durante la partita tra Salernitana e Modena. Inoltre, avrebbe definito un errore grave quello commesso durante la partita tra Inter e Roma, senza ulteriori dettagli sui fatti.

Un’intercettazione tra due arbitri che ‘tirano in ballo’ Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso. È questo elemento, fatto ascoltare e non solo mostrato nelle trascrizioni, che il pubblico ministero di Milano Maurizio Ascione ha presentato ‘a sorpresa’ nell’interrogatorio – durato circa 4 ore – all’indagato in concorso per frode sportiva nell’inchiesta sul mondo dell’arbitraggio. Gervasoni dal canto suo, assistito dall’avvocato Michele Ducci, ha consegnato le planimetrie delle due palazzine del Var di Lissone e le immagini con audio delle partite Salernitana – Modena e Inter-Roma dello scorso campionato. L’ormai ex supervisore Var ha dato una propria spiegazione del dialogo intercettato tra due arbitri, ma soprattutto ha insistito che essendo assegnato, quel giorno, alla Serie A, era fisicamente presente in un’altra palazzina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le risposte di Gervasoni ai Pm: “Salernitana-Modena? Ero in un’altra palazzina. Inter-Roma solo un grave errore”

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