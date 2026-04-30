Andrea Gervasoni è stato interrogato per più di quattro ore dai pubblici ministeri, durante le quali ha riferito esclusivamente sulla partita tra Salernitana e Modena. Il suo legale ha confermato che si è concentrato unicamente su questo incontro, senza essere coinvolto in altri aspetti dell’indagine. Gervasoni, che ricopre il ruolo di supervisore del Var, è indagato insieme ad altri ex arbitri e a un collega.

Oltre quattro ore di interrogatorio per Andrea Gervasoni, il supervisore del Var indagato insieme ad Andrea Rocchi e ad altri tre ex arbitri per frode sportiva. Quattro lunghissime ore per parlare solo di Salernitana-Modena, una partita di serie B. Almeno così ha detto il suo legale all’uscita. Ma sull’inchiesta di Milano pesano ancora tante ombre. L’audio di Inter Roma non è stato manomesso. “ Abbiamo parlato di Salernitana- Modena. Niente altro. Ma abbiamo chiarito che Gervasoni fosse in un’altra palazzina. Stava seguendo la Serie A, non la B ”. E su Inter-Roma: “È stata fatta una velocissima domanda: abbiamo chiarito che non c’è stato nessun intervento di Gervasoni”, ha detto il suo legale Andrea Ducci all’uscita.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gervasoni torchiato per oltre quattro ore dai Pm. Il legale: “Abbiamo parlato solo di Salernitana-Modena”

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