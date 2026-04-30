Gervasoni dai PM | Rispetto la magistratura e risponderò su Salernitana-Modena

Gervasoni si è presentato questa mattina alla caserma Silvio Novembre per fornire spiegazioni ai pubblici ministeri. Era accompagnato dal suo avvocato e ha dichiarato di rispettare la magistratura. La sua presenza è legata a un’indagine che riguarda la partita tra Salernitana e Modena, e ha affermato che risponderà alle domande relative a questo evento. La sua posizione sarà chiarita nelle prossime ore.

di Alberto Petrosilli Gervasoni è arrivato presso la caserma Silvio Novembre per chiarire la propria posizione accompagnato dal suo legale. A differenza di Gianluca Rocchi, che ha scelto la linea del silenzio rinunciando all’interrogatorio, Andrea Gervasoni ha deciso di presentarsi davanti agli inquirenti. Il supervisore VAR, accompagnato dal legale Michele Ducci, è arrivato presso la caserma “Silvio Novembre” con l’intento di chiarire la propria posizione: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter LE PAROLE DI GERVASONI – « Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò ». LE PAROLE DEL SUO AVVOCATO – « Risponderemo a quello che ci chiederanno.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gervasoni dai PM: «Rispetto la magistratura e risponderò su Salernitana-Modena» Notizie correlate Gervasoni arrivato per l’udienza con i pm: «Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò»Milan, summit Furlani Allegri a Milanello: mercato e Champions al centro del tavolo. Inchiesta arbitri, al via l’interrogatorio di Andrea Gervasoni: “Risponderò, rispetto il lavoro della magistratura”Milano, 30 aprile 2026 – Uno dei giorni chiave, per quanto riguarda l’inchiesta sugli arbitri e le designazioni concordate, è arrivato. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caso Rocchi, tre nuovi indagati nell'inchiesta arbitri. Sotto la lente i casi Paterna e Nasca; Tensione in Procura per la gestione del caso arbitri: cinque gli indagati noti ma gli iscritti sarebbero di più; Inchiesta arbitri, non solo Rocchi: indagati anche il supervisore Var Gervasoni e l'addetto Paterna. Ecco per quali accuse; Arbitri, l'inchiesta si allarga: c'è pure il barese Nasca. La Procura: estranei i vertici dell'Inter. Inchiesta arbitri, al via l’interrogatorio di Andrea Gervasoni: Risponderò, rispetto il lavoro della magistraturaA Milano il supervisore Var, indagato per la partita Salernitana-Modena, sarà ascoltato dal pm Maurizio Ascione. L’ex designatore Gianluca Rocchi invece non sarà presente ... ilgiorno.it Gervasoni arrivato per l’udienza con i pm: «Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò». Parla anche il suo legale, Michele DucciGervasoni arrivato per l'udienza con i pm: «Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò». Parla anche il suo legale, Michele Ducci ... calcionews24.com "Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò". Lo ha dichiarato l'arbitro Andrea Gervasoni, supervisore Var indagato per Salernitana-Modena, al suo ingresso presso la Caserma della Guardia di Finanza, a Milano, prima di essere ascoltato in merito all'inc x.com Repubblica - Gervasoni ha assicurato che risponderà alle domande nell’interrogatorio in cui gli verrà anche mostrato il video della sala Var di Salernitana-Modena, in B, che gli costa oggi l’accusa di frode sportiva in concorso con altri per un rigore prima dato - facebook.com facebook