Gervasoni dai PM | Rispetto la magistratura e risponderò su Salernitana-Modena

Da internews24.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gervasoni si è presentato questa mattina alla caserma Silvio Novembre per fornire spiegazioni ai pubblici ministeri. Era accompagnato dal suo avvocato e ha dichiarato di rispettare la magistratura. La sua presenza è legata a un’indagine che riguarda la partita tra Salernitana e Modena, e ha affermato che risponderà alle domande relative a questo evento. La sua posizione sarà chiarita nelle prossime ore.

di Alberto Petrosilli Gervasoni è arrivato presso la caserma Silvio Novembre per chiarire la propria posizione accompagnato dal suo legale. A differenza di Gianluca Rocchi, che ha scelto la linea del silenzio rinunciando all’interrogatorio, Andrea Gervasoni ha deciso di presentarsi davanti agli inquirenti. Il supervisore VAR, accompagnato dal legale Michele Ducci, è arrivato presso la caserma “Silvio Novembre” con l’intento di chiarire la propria posizione: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter LE PAROLE DI GERVASONI  – « Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò ». LE PAROLE DEL SUO AVVOCATO  – « Risponderemo a quello che ci chiederanno.🔗 Leggi su Internews24.com

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