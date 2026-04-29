Dal perdono ai sospetti | la grazia a Nicole Minetti ora vacilla tra controlli internazionali e ombre sul passato

In un caso che ha suscitato attenzione, la questione della grazia concessa a Nicole Minetti sta attraversando una fase di incertezza. Attualmente, sono in corso verifiche ufficiali, condotte direttamente presso le fonti, per chiarire alcuni aspetti legati alla decisione. Le indagini mirano a raccogliere elementi concreti, mentre si registrano anche controlli di portata internazionale. La situazione si sviluppa in un clima di attesa e scrutinio pubblico, senza che siano ancora definiti i prossimi passi.

Verifiche da portare a termine il prima possibile, e andando alla fonte, per stabilire se i presupposti per concedere la grazia a Nicole Minetti siano concreti e fondati, oppure fare marcia indietro e ribaltare il parere con l’amara constatazione che forse la funzione rieducativa della pena ha mal funzionato. La Procura generale di Milano, guidata da Francesca Nanni, preme sull'acceleratore con una serie di verifiche all’estero. Nel mirino dell’Interpol, delegata dal sostituto pg Gaetano Brusa, ci sono alcune punti nodali e che hanno indotto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a firmare l’atto di clemenza per l’ex consigliera regionale lombarda ritenendo prevalenti le ragioni di «umanità» e su cui da qualche giorno si sono addensate nubi.🔗 Leggi su Feedpress.me

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