Le nuove voci per Guido | tutti i premiati tra i talenti della musica

Si è conclusa con successo la settima edizione del concorso nazionale “Nuove Voci per Guido”, evento dedicato ai cori giovanili e scolastici provenienti da diverse regioni italiane. La giornata ha visto esibizioni di numerosi talenti, offrendo loro un’occasione di confronto e crescita artistica. La manifestazione ha coinvolto partecipanti di varie età, tutti impegnati in performance corali di diverso stile e livello.

Grande successo per la settima edizione del concorso nazionale “Nuove Voci per Guido”, con protagonisti cori giovanili e scolastici provenienti da tutta Italia in una giornata all’insegna della musica, della condivisione e della crescita artistica. L’evento, molto partecipato, tenutosi nella suggestiva Chiesa di San Michele di Arezzo, ha coinvolto 200 coristi, appartenenti a 8 cori in concorso provenienti da Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Toscana ed Emilia-Romagna. A distinguersi su tutti sono stati il coro i Piccoli Cantori Padre Médaille di Pinerolo, vincitore della Categoria 1 e del Premio Speciale per la migliore esecuzione di un brano italiano contemporaneo con “Blu” di M.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le nuove voci per Guido: tutti i premiati tra i talenti della musica Notizie correlate Guido Carli, Luongo e Mazzoncini tra i premiati della XVII edizione insignita della Medaglia del QuirinaleOggi, 23 aprile, ricorre l’anniversario della morte di Guido Carli, una delle figure più autorevoli della storia economica e istituzionale italiana,... Andora chiama i talenti: il concorso che lancia le nuove vociIl sabato 25 aprile 2026, alle ore 21:00, il locale Brothers GJ di Andora ospiterà una tappa fondamentale del concorso regionale Vocinuove. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tutto pronto per il concorso nazionale per cori Nuove Voci per Guido alla Chiesa di San Michele; Piccoli Cantori di Padre Medaille: primo premio ad Arezzo al concorso Nuove voci per Guido; L'Artigianato di qualità invade Anghiari. Nuove voci per Guido in San Michele ad Arezzo, Sofia Adinolfi a Monte San Savino. La Chianina in Vespa; Nuove Voci per Guido, ecco il concorso. Le nuove voci per Guido: tutti i premiati tra i talenti della musicaGrande successo per la settima edizione del concorso nazionale Nuove Voci per Guido, con protagonisti cori giovanili e scolastici ... lanazione.it Successo per Nuove Voci per Guido 2026Protagonisti i giovani cori, trionfano i Piccoli Cantori Padre Médaille di Pinerolo e Voci Bianche Audite Nova di Staranzano ... lanazione.it «Il filo conduttore - ha spiegato Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli, ideatrice dell’iniziativa e nipote dello statista - è la cura: l’importanza del sentire sulle proprie spalle la responsabilità del benessere degli altri» - facebook.com facebook Immagino questa mattina Saviano, il Napolista, Napoli Network, il Mattino e Guido Olivares che con tempestività hanno riportato sui loro canali social la notizia della Repubblica e di quanto accaduto in occasione di Inter-Roma a poche giornate dalla fine del c x.com