Ecco le nuove scoperte musicali della settimana 53, relative ad aprile 2026, selezionate dallo staff di Atom Heart Magazine. La lista include brani di artisti emergenti e già affermati, con generi che spaziano dal rock all’elettronica. La pubblicazione si concentra su novità discografiche uscite negli ultimi sette giorni, offrendo un'idea delle tendenze più recenti nel panorama musicale.

Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 53 (Aprile 2026). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify. Indice. Nuove Scoperte #53 – Tutte le aggiunte. Dove ascoltare la playlist. Nuove Scoperte #53 – Tutte le aggiunte. Queste le nuove aggiunte della settimana: Owl Skewl – David Laborier. HO FATTO FINTA DI NON CONOSCERTI – Marco Scoliero. Why Anyone Else – Eylsia Nicolas. Jesus Was Born – IKAD!. INCUBO – ImGAB24. Sins of our Fathers – David O’Leary. IF TIME COULD STAY HERE – Rod Meirelles. PER SEMPRE – HARMANDO. R(e)volution baby – Meteopanik. Cani – Piede Sinistro. Strange Things – The Layman Preachers.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Le nuove scoperte musicali della settimana – #53

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Approfondimenti e contenuti

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