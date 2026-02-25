Le nuove scoperte musicali della settimana – #49

Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 49 (Febbraio 2026). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify. Indice. Nuove Scoperte #49 – Tutte le aggiunte. Dove ascoltare la playlist. Nuove Scoperte #49 – Tutte le aggiunte. Queste le nuove aggiunte della settimana: Flow $tro – Lenses. Eylsia – Where’s the Money?. Iberico – Scala di cuori. DESU TAEM – Pickin’ My Nose. DESU TAEM – The Edgar Allen Poe Booger. DESU TAEM – Eternal Toilet Paper. DESU TAEM – Anti Heroin Heroine. Voidchaser – Welcome to Terra Corp. FVRIA – Trash Mob. Heartwish – Good Times & Bad Times. DESU TAEM – From the Depths of the Shadows. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

