Le nuove scoperte musicali della settimana – #48

Il team di Atom Heart Magazine ha scoperto nuove canzoni questa settimana di febbraio 2026, dopo aver ascoltato oltre cento brani. La causa è la costante ricerca di suoni freschi da proporre ai lettori. Tra le scoperte ci sono artisti emergenti e produzioni innovative che stanno facendo parlare di sé sui social.

Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 48 (Febbraio 2026). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify. Indice. Nuove Scoperte #48 – Tutte le aggiunte. Altre menzioni (brani non disponibili su Spotify). Dove ascoltare la playlist. Nuove Scoperte #48 – Tutte le aggiunte. Queste le nuove aggiunte della settimana: Aura Davis – Do You Hate Me Now?. Nordstahl – The Merchant's Last Coin. François Fougère – Jamais Assez. Eylsia Nicolas – Desert Learns to Shine. Bromsen – Concendrain. Money Mike S.A – Alhamdulila. DESU TAEM – Why'd I Let You Talk Me into It?.