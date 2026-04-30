Le migliori strutture ricettive della provincia delle Marche e in Italia | online le classifiche delle location più apprezzate

Sono state pubblicate le classifiche delle strutture ricettive più apprezzate nelle province italiane, nelle Marche e a livello nazionale. Queste strutture, che vanno oltre il classico hotel, vengono utilizzate sia come punti di appoggio per brevi visite sia come basi per soggiorni prolungati, permettendo ai visitatori di scoprire con calma le caratteristiche di un territorio. Le liste si basano su recensioni e valutazioni degli ospiti.

ANCONA – La struttura extra-alberghiera come semplice punto d’appoggio per scoprire le bellezze di una particolare zona, ma anche come ‘base’ per soggiorni più lunghi volti a esplorare con maggiore attenzione un intero territorio. Aggregando le recensioni del suo sito a quelle di Google e di.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Turismo, corso gratuito per tecnico delle attività di gestione e promozione delle strutture ricettiveL'Agenzia Formativa Cescot Arezzo organizza un percorso formativo gratuito per diventare tecnico delle attività di gestione del cliente, promozione... Il "Guardian" premia le Marche: la Riviera del Conero inserita tra 'le sei migliori location balneari naturali e libere d'Italia"ANCONA - "Gran parte della costa italiana è dominata da stabilimenti balneari privati, ma è ancora possibile trovare tratti di costa incontaminati,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Turismo extralberghiero in crescita; Turismo. Obiettivo Scandinavia per le Marche; Le Marche si promuovono in Scandinavia: press tour tra Ancona, Urbino e i borghi dell’entroterra; Pedala sui Sibillini, 2.200 km di percorsi in bici tra Marche e Lazio. Aperto il bando Marche per riqualificare le strutture ricettiveAperti i termini del bando per la riqualificazione delle strutture ricettive. Lo annuncia la giunta regionale che ha destinato 14,7 milioni di euro per la riqualificazione dell'offerta e la ... ansa.it Quindici milioni per riqualificare le strutture ricettive: Attiriamo i turistiLa Regione Marche ha stanziato 15 milioni di euro con il bando per la riqualificazione di alberghi e strutture ricettive. Soddisfatto il capogruppo di Fratelli d’Italia, Simone Livi: Riqualificare le ... ilrestodelcarlino.it Un caro saluto dalle Colline intorno a Cingoli "il Balcone delle Marche", 1°classificato 2026 dei Borghi più belli d'Italia. Siamo nelle terre di origine di Nazzarena la cui mamma era di Tolentino ed il papà di San Ginesio. Fine settimana tra cultura marchigiana e - facebook.com facebook Webinar gratuito | Bussola Digitale Regione Marche "La protezione dei dati personali nelle attività online" 30/04/2026 16:00-18:00 (Teams) Registrazione obbligatoria: bussoladigitale.regione.marche.it/dettaglio-even… #RegioneMarche #RepubblicaDigi x.com