Il Guardian premia le Marche | la Riviera del Conero inserita tra ' le sei migliori location balneari naturali e libere d' Italia

Il quotidiano britannico ha scelto la Riviera del Conero tra le sei migliori località balneari naturali e aperte al pubblico in Italia. L'articolo sottolinea come molte zone della costa italiana siano occupate da stabilimenti privati, mentre alcuni tratti restano ancora incontaminati e accessibili. La selezione si basa sulla presenza di aree libere e preservate, che rappresentano un’alternativa alle spiagge più commercializzate.

ANCONA - "Gran parte della costa italiana è dominata da stabilimenti balneari privati, ma è ancora possibile trovare tratti di costa incontaminati, incorniciati dalla natura e aperti a tutti". Così il quotidiano britannico "The Guardian" sintetizza nel sommario il contenuto dell'articolo "Sei tra.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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