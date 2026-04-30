Le intercettazioni razziste dei compagni di Askatasuna | Quei negri baluba… E sul 25 Aprile | Che cogl…

Le carte dell'inchiesta sui membri di un centro sociale a Torino rivelano contenuti offensivi e razzisti pronunciati in intercettazioni telefoniche. Nei dialoghi emergono insulti rivolti a persone di colore e commenti sprezzanti riguardo alla celebrazione del 25 aprile, festa della Liberazione. Le conversazioni riportano espressioni volgari e discriminatori, che testimoniano atteggiamenti di intolleranza e disprezzo all’interno di un contesto associato a movimenti di sinistra.

Che sorpresa: dalle carte dell’inchiesta sui “bravi ragazzi” del centro sociale di Askatasuna di Torino emerge una realtà di razzismo strisciante, nei confronti delle persone di colore, e anche di disprezzo per tutti coloro, che a sinistra, festeggiano la Festa della Liberazione del 25 Aprile. Lo scenario emerge dalle intercettazioni della Procura di Torino – pubblicate oggi dalla Verità – nell’ambito dell’inchiesta sui 28 imputati del centro sociale Askatasuna, assolti dall’accusa di associazione a delinquere perché «il fatto non sussiste». ma con 18 persone condannate per reati di altra natura. Quello che emerge, però, è un quadro di agitatori di piazza del centro sociale che non praticavano la solidarietà sociale e politica, almeno stando alle frasi pronunciate.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Le intercettazioni razziste dei compagni di Askatasuna: “Quei negri, baluba…”. E sul 25 Aprile: “Che cogl…” Notizie correlate Le intercettazioni di Askatasuna: «C’è un bel negretto sano. La ragazza picchiata? Esagera»Il 31 marzo 2025 a Torino 28 imputati del centro sociale Askatasuna sono stati assolti dall’accusa di associazione a delinquere perché «il fatto non... Anziani morti in ambulanza, le intercettazioni choc: “Quei vecchietti soffrivano troppo, giusto che vadano davanti a Dio. M’è piaciuto, lo rifarò”Meldola (Forlì-Cesena), 12 aprile 2026 – ’Spadino’ viene arrestato ieri mattina presto. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le intercettazioni di Askatasuna: C'è un bel negretto sano. La ragazza picchiata? Esagera; Le intercettazioni razziste dei compagni di Askatasuna: Quei negri, baluba.... E sul 25 Aprile: Che cogl...; Askatasuna | condanne e audio shock tra razzismo e violenza. Processo Askatasuna, intercettazioni svelano piano per costituire partito | Diventiamo come Eta o HezbollahInchiesta Procura sul caso Askatasuna, dalle intercettazioni ambientali emerge il piano per l'espansione fino a diventare un partito stile Eta ed Hezbollah ... ilsussidiario.net Askatasuna come Hezbollah, scoppia il caso dopo le intercettazioni del centro sociale di TorinoIl centro sociale torinese Askatasuna avrebbe voluto organizzarsi come Hezbollah: cosa è trapelato dalle intercettazioni ... virgilio.it Il 31 marzo 2025 a Torino 28 imputati del centro sociale Askatasuna sono stati assolti dall’accusa di associazione a delinquere perché «il fatto non sussiste». 18 sono stati condannati per reati di altra natura. Tra cui Giorgio Rossetto, uno dei capi storici del cen - facebook.com facebook L’attivismo e la solidarietà non sono fatti solo di ideali, persone e azioni, ma anche di spazi. Gli sgomberi e la criminalizzazione degli spazi da parte del Governo è un esempio di repressione di idee e solidarietà. Vicinanza all attivist di L38, Askatasuna e Le x.com