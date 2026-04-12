Anziani morti in ambulanza le intercettazioni choc | Quei vecchietti soffrivano troppo giusto che vadano davanti a Dio M’è piaciuto lo rifarò

Un uomo è stato arrestato ieri mattina a Meldola, un comune di circa 10.000 abitanti nella provincia di Forlì-Cesena. I carabinieri l’hanno fermato davanti a un’agenzia funebre di amici di famiglia, situata nella zona centrale del paese. Le indagini hanno portato a delle intercettazioni in cui l’arrestato si riferisce a morti di anziani trasportati in ambulanza, esprimendo commenti inquietanti sul loro dolore e sulla morte.

Meldola (Forlì-Cesena), 12 aprile 2026 – ’ Spadino ’ viene arrestato ieri mattina presto. I carabinieri lo trovano davanti a un’agenzia funebre di amici di famiglia, a Meldola, diecimila abitanti, conca iniziale della ValBidente appenninnica, a una decina di chilometri da Forlì. Luca Spada, 27 anni, per tutti ’Spadino’, autista soccorritore della Croce Rossa, è accusato di omicidio volontario plurimo aggravato dalla premeditazione. Per la Procura di Forlì, Spada avrebbe ucciso alcuni anziani che trasportava dalla casa di riposo all’ospedale, o da un ospedale all’altro, per visite o controlli, tra febbraio e novembre 2025. https:www.ilrestodelcarlino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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