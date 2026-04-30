Le intercettazioni di Askatasuna | C’è un bel negretto sano La ragazza picchiata? Esagera

Il 31 marzo 2025 a Torino, 28 persone imputate per associazione a delinquere sono state assolte. Le intercettazioni di Askatasuna avevano menzionato un giovane e una ragazza picchiata, con commenti come «Esagera». Le accuse sono state archiviate perché i fatti non sono stati ritenuti dimostrabili. La decisione riguarda tutti gli imputati coinvolti nel processo legato al centro sociale.

Il 31 marzo 2025 a Torino 28 imputati del centro sociale Askatasuna sono stati assolti dall’accusa di associazione a delinquere perché «il fatto non sussiste». 18 sono stati condannati per reati di altra natura. Tra cui Giorgio Rossetto, uno dei capi storici del centro: 3 anni e 4 mesi. Nel frattempo sono uscite le motivazioni della sentenza e oggi il quotidiano La Verità le racconta. Tra scontri di piazza, armi rudimentali e intercettazioni in cui si parla di «negretti», del 25 Aprile come «una rottura di coglioni» e alcuni esempi di violenza di genere. Le intercettazioni di Askatasuna. La prima storia è quella di una famiglia di stranieri ospitata nello Spazio Neruda.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate "Askatasuna come Hezbollah", scoppia il caso dopo le intercettazioni del centro sociale di TorinoAskatasuna, il centro sociale autonomo di Torino coinvolto nel ferimento di diversi poliziotti nel corso del corteo dello scorso 31 gennaio, avrebbe... “Askatasuna come Hezbollah!”. Intercettazioni shock: esplode il casoLe intercettazioni finite al centro di un’inchiesta giudiziaria e rilanciate dal dibattito politico riportano sotto i riflettori il centro sociale... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il vero volto di Askatasuna I rider vorrei vederli morti; Le intercettazioni di Askatasuna: C'è un bel negretto sano. La ragazza picchiata? Esagera; Ci vogliono intimidire. Askatasuna accusa la questura perché fa rispettare la legge; Askatasuna: si tenevano la spesa solidale e disprezzavano gli ambientalisti. Askatasuna come Hezbollah, scoppia il caso dopo le intercettazioni del centro sociale di TorinoIl centro sociale torinese Askatasuna avrebbe voluto organizzarsi come Hezbollah: cosa è trapelato dalle intercettazioni ... virgilio.it Processo Askatasuna, intercettazioni svelano piano per costituire partito | Diventiamo come Eta o HezbollahInchiesta Procura sul caso Askatasuna, dalle intercettazioni ambientali emerge il piano per l'espansione fino a diventare un partito stile Eta ed Hezbollah ... ilsussidiario.net Il "collettivo Ohm" (ma erano presenti alche alcuni membri di Askatasuna) ha contestato il vicepremier. In testa lo striscione "Polito contro la guerra" - facebook.com facebook L’attivismo e la solidarietà non sono fatti solo di ideali, persone e azioni, ma anche di spazi. Gli sgomberi e la criminalizzazione degli spazi da parte del Governo è un esempio di repressione di idee e solidarietà. Vicinanza all attivist di L38, Askatasuna e Le x.com