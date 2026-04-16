Le intercettazioni che coinvolgono il centro sociale Askatasuna di Torino sono al centro di un’indagine giudiziaria. Le conversazioni sono state diffuse nel dibattito pubblico e hanno acceso polemiche politiche. Il centro, attivo da diversi anni, è stato protagonista di tensioni, sgomberi non riusciti e scontri tra aspetti politici e aspetti legali. La vicenda ha suscitato discussioni su come vengono gestiti i centri sociali in città.

Le intercettazioni finite al centro di un’inchiesta giudiziaria e rilanciate dal dibattito politico riportano sotto i riflettori il centro sociale Askatasuna di Torino, da anni al centro di tensioni, sgomberi mancati e scontri interpretativi tra dimensione politica e profili giudiziari. Un caso che si intreccia con il processo in corso e che, nelle carte, assume contorni particolarmente delicati. Nel frattempo, l’attenzione istituzionale sul dossier è cresciuta, anche alla luce delle interrogazioni parlamentari e del confronto politico acceso sul ruolo e sulle attività del centro sociale nel capoluogo piemontese. Leggi anche: Torino, guerriglia urbana per Askatasuna: il GIP conferma gli arresti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Askatasuna come Hezbollah!”. Intercettazioni shock: esplode il caso

Notizie correlate

"Askatasuna come Hezbollah": esplode il caso. E Fdi interroga PiantedosiAskatasuna - si legge nelle intercettazioni pubblicate dal Giornale - avrebbe voluto diventare come Hezbollah, organizzazione paramilitare e...

‘Mi è piaciuto’: le intercettazioni shock nel caso Luca Spada cambiano tuttoChi è Luca Spada e cosa sta emergendo dalle indagini? C’è un’ombra sempre più densa che si allunga sulle strade silenziose di Meldola e Forlì.

Contenuti di approfondimento

Askatasuna come Hezbollah: esplode il caso. E Fdi interroga PiantedosiAskatasuna - si legge nelle intercettazioni pubblicate dal Giornale - avrebbe voluto diventare come Hezbollah, organizzazione paramilitare e terroristica libanese ... msn.com

Il piano oscuro di Aska: Diventiamo HezbollahUn fottuto partito. È così che Askatasuna si auto-definiva in un'intercettazione. Il virgolettato è contenuto nella memoria per il primo grado del sostituto procuratore Manuela Pedrotta, incaricata ... ilgiornale.it