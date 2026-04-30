La Regione ha approvato un aggiornamento delle tariffe per i servizi residenziali dedicati ai minori, con un aumento dei compensi del 19% rispetto ai livelli precedenti. La modifica riguarda i limiti minimi e massimi delle rette, con l’intento di garantire maggiore qualità educativa e migliorare le condizioni del personale impegnato in queste strutture. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale e riguarda le comunità che si occupano di minori.

La Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento dei limiti minimi e massimi delle rette per i servizi residenziali socio-educativi destinati ai minori con l’obiettivo di tutelare la qualità educativa e la dignità del lavoro sociale. L’adeguamento del 18,93 per cento risponde alla necessità di recepire i rinnovi contrattuali nazionali del settore sociale e i rincari Istat, assecondando gli orientamenti della giustizia amministrativa che impongono tariffe aderenti ai reali costi operativi. Si tratta di una realtà che interessa trenta strutture in Umbria dove operano circa 7800 operatori dove sono i Comuni a pagare le tariffe alle cooperative e altri enti del terzo settore.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le comunità per minori. Regione adegua le tariffe. Compensi più alti del 19%

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