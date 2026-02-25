Smog Piacenza nel 2023 tra le province della regione con i valori più alti Il report dell’Osservatorio

Nonostante i recenti segnali di miglioramento legati a condizioni meteorologiche favorevoli nel 2025, la qualità dell’aria in Emilia-Romagna resta un nodo critico. Clima, consumo di suolo e rifiuti: i dati di sintesi «Una regione dinamica ma fortemente esposta a pressioni ambientali strutturali». l'Osservatorio sull'Economia e il Lavoro dell'Emilia-Romagna dedicato all'Ambiente e al territorio. curato dal ricercatore Ires Gianluca de Angelis, presenta i dati di sintesi. Qualità dell’aria: «Ancora sopra i limiti Oms, impatto sanitario rilevante» - Anche se i dati del 2025 recentemente diffusi mostrano un miglioramento della qualità dell’aria in regione per via di condizioni meteorologiche favorevoli nell’anno - scrive l'osservatorio - il 2024 si è chiuso comfermando le principali criticità della regione. Sul fronte della qualità dell’aria, nel 2024 le concentrazioni medie annue di Pm2. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Smog, Caserta tra le province più colpite: PM10 oltre i limiti in 4 cittàSecondo il rapporto di Legambiente aggiornato al dicembre 2025, il territorio di Caserta risulta tra le province più colpite d’Italia dall’inquinamento da PM10.

Assicurazioni auto, stangata in arrivo per Forlì-Cesena: è tra le province con più incidenti in regioneNel 2026, gli automobilisti di Forlì e Cesena si trovano ad affrontare un aumento dei costi assicurativi, legato all’alto numero di incidenti registrati lo scorso anno.