Chirurgia plastica cresce la tendenza del doppio intervento | vantaggi e rischi secondo Marco Ferretti

Negli ultimi tempi si assiste a un aumento delle persone che optano per il cosiddetto “doppio intervento” in chirurgia plastica, una scelta che consente di intervenire su più zone del corpo in un'unica seduta per ottenere risultati estetici più completi. Questa pratica mira a ridurre i tempi complessivi di intervento e di recupero, ma comporta anche rischi specifici che vengono attentamente valutati dagli esperti del settore.

Una consuetudine sempre più diffusa nel mondo della chirurgia plastica è quella del “doppio intervento”, una pratica finalizzata al perseguimento di un duplice scopo: ottimizzare i tempi e raggiungere un look da star eliminando gli inestetismi su più parti del corpo in una unica seduta operatoria. Ma quali sono gli effetti del “combo surgery”? La parola al Dott. Marco Ferretti Dottor Ferretti che cos’è il “doppio intervento”? E’ una procedura chirurgica che prevede l’esecuzione di due o più interventi in un’unica seduta operatoria, combinando ad esempio una addominoplastica con una liposuzione, offrendo alcuni vantaggi per il paziente come un’anestesia unica, tempi di recupero ridotti ed ospedalizzazione singola. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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