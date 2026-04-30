Le Borse europee chiudono la settimana corta in rialzo con il Brent che rintraccia

Le Borse europee hanno concluso la settimana, seppur ridotta, con un rialzo dei principali indici. La maggior parte dei mercati ha osservato una chiusura per festività il 1° maggio, ma gli scambi sono proseguiti in alcuni paesi. Nel frattempo, il prezzo del petrolio Brent ha registrato un aumento, ritrovando livelli superiori rispetto ai giorni precedenti.

Le Borse europee, la maggior parte delle quali rimangono chiuse per festività il 1 maggio, hanno accelerato giovedì pomeriggio, chiudendo in buon rialzo, mentre il Brent si è mosso in ribasso rispetto ai picchi toccati ieri, e dopo la decisione attesa di BCE e Bank of England di lasciare i tassi invariati. A incoraggiare gli acquisti hanno contribuito le indiscrezioni della stampa statunitense secondo cui gli USA si attendono entro domani una proposta aggiornata da Teheran per mettere fine al conflitto. Le decisioni di BCE e BoE. La BCE ha lasciato il depo rate al 2%, in linea con le attese (con una decisione presa all’unanimità ma dopo una intensa discussione anche su un eventuale rialzo).🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Le Borse europee chiudono la settimana corta in rialzo con il Brent che rintraccia Notizie correlate Peggiorano le Borse europee con l'Iran, vola il Brent. L'Ocse: "Rischi per la crescita se la guerra si protrae"Peggiorano a metà mattina le Borse europee con gli investitori preoccupati per un'ulteriore escalation nella guerra in Medioriente, dove i tiepidi... Petrolio in forte rialzo con la crisi Iran: Brent sopra i 91 dollari, +26% in una settimanaLe tensioni in Medio Oriente continuano a spingere verso l’alto i prezzi dell’energia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Chiusura negativa per le Borse Ue, Brent sopra quota 101$; Le Borse europee chiudono in rosso, il petrolio torna a correre; Le Borse Ue pagano le incertezze su AI e Opec, Milano si salva (+0,8%) col risiko bancario; Chiusura poco mossa per le Borse europee, ottima Parigi con balzi STM e L’Oreal. Le Borse europee chiudono in rialzo con BCE e BoE ferme in attesa di nuovi dati(Teleborsa) - Chiusura positiva per le Borse europee, che accelerano nel pomeriggio, mentre il Brent si muove in ribasso rispetto ai picchi toccati ieri, dopo la decisione attesa di BCE e Bank of Engl ... finanza.repubblica.it Le Borse europee chiudono la settimana corta in rialzo con il Brent che rintracciaLa seduta odierna chiude la settimana delle banche centrali caratterizzata da una certa volatilità. Cosa guardare la settimana prossima ... quifinanza.it Chiusura tonica per le Borse europee sostenute da dati macro che mostrano una tenuta dell’economia americana, accanto a una serie di utili aziendali solidi, mentre si aprono nuovi spiragli sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Sul fronte energetico, il greggi - facebook.com facebook Chiusura in rosso per le #Borse europee con Piazza Affari -0,5% , Parigi e Francoforte -0,4% in linea con Madrid. La peggiore è Londra in calo dell’1,2%. Restano sotto pressione i prezzi del #petrolio con il Brent sopra i 117 dollari al barile. x.com