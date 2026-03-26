Peggiorano le Borse europee con l' Iran vola il Brent L' Ocse | Rischi per la crescita se la guerra si protrae

Le Borse europee registrano cali significativi a metà giornata, mentre il prezzo del petrolio Brent aumenta in modo rilevante. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha dichiarato che una prosecuzione del conflitto in Medio Oriente potrebbe mettere a rischio la crescita economica globale. Gli investitori continuano a monitorare con attenzione le tensioni tra Stati Uniti e Iran, che non hanno ancora trovato una soluzione diplomatica efficace.

Peggiorano a metà mattina le Borse europee con gli investitori preoccupati per un'ulteriore escalation nella guerra in Medioriente, dove i tiepidi tentativi di soluzioni diplomatiche tra Usa e Iran non riescono ad attecchire. Francoforte cede l'1,6%, Milano e Londra l'1,1% e Parigi l'1% mentre a New York i future perdono quasi l'1%. Vola il petrolio, con il Brent che sale del 3,8% a 106,1 dollari e il Wti del 3,5% a 93,5 dollari. Sell off anche sui bond sui timori di un'impennata dell'inflazione: i rendimenti dei Btp balzano di 11 punti base in prossimità del 4%, al 3,94%, mentre lo spread con il bund sale a 92 punti base. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Peggiorano le Borse europee con l'Iran, vola il Brent. L'Ocse: "Rischi per la crescita se la guerra si protrae" Articoli correlati L’Ocse taglia le stime sul Pil dell’Italia, sale l’inflazione: «Se la guerra si protrae rischi per la crescita mondiale»L’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, taglia le stime di crescita dell’Italia. Leggi anche: Borse europee in picchiata, Milano -4,1%: vola il gas, Brent a 82 dollari Contenuti utili per approfondire Peggiorano le Borse europee con l'Iran... Temi più discussi: Wall Street e i mercati europei peggiorano e chiudono la settimana in calo; Borse dell'Europa in area correzione, spread Bund-BTP oltre cento punti base; Medio Oriente tensioni nello stretto di Hormuz | aumentano i costi per le aziende agricole toscane export a rischio. Peggiorano le Borse europee con l'Iran, vola il Brent. L'Ocse: 'Rischi per la crescita se la guerra si protrae'Francoforte -1,6% e Milano -1,1%, male i future Usa. Giù i bond, il Btp prossimo al 4%. L'Organizzazione taglia le stime di crescita dell'Italia (ANSA) ... ansa.it Borsa: l'Europa peggiora con l'Iran, vola il Brent (+3,8%)(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Peggiorano a metà mattina le Borse europee con gli investitori preoccupati per un'ulteriore escalation nella guerra in Medioriente, dove i tiepidi tentativi di soluzioni dipl ... msn.com Peggiorano a metà mattina le Borse europee con gli investitori preoccupati per un'ulteriore escalation nella guerra in Medioriente. Allarme dell'Ocse: 'Se persiste, il conflitto peserà sulla crescita mondiale e farà aumentare l'inflazione'. Tagliate le stime sulla cre - facebook.com facebook