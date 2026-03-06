Petrolio in forte rialzo con la crisi Iran | Brent sopra i 91 dollari +26% in una settimana

Il prezzo del petrolio ha registrato un forte aumento nelle ultime ore, con il Brent che ha superato i 91 dollari al barile, il livello più alto dall’aprile 2024. La crisi in Iran e le tensioni in Medio Oriente hanno contribuito a spingere i prezzi verso l’alto, facendo segnare una delle settimane più rilevanti degli ultimi anni.

Le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere verso l'alto i prezzi dell'energia. Il Brent, riferimento per il mercato europeo, ha superato i 91 dollari al barile, registrando il livello più alto dall'aprile 2024 e segnando una delle settimane più rialziste degli ultimi anni.L'impennata è legata al peggioramento della situazione geopolitica dopo gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran, oltre alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza delle rotte energetiche nel Golfo Persico. Nella seduta odierna il Brent ha raggiunto i 91,84 dollari al barile, con un aumento di oltre il 7% rispetto alla chiusura precedente.Considerando l'andamento degli ultimi giorni, l'incremento complessivo del prezzo del petrolio europeo sfiora il 26% da venerdì scorso, cioè da prima dell'avvio delle operazioni militari contro l'Iran.