Mercato contadino e delle opere di ingegno | doppio appuntamento in centro città

Domenica 22, il Mercato contadino si svolgerà in piazza Municipale a Ferrara, dalle 8.30 alle 19. Centinaia di cittadini si aspettano di acquistare prodotti freschi e di qualità direttamente dai produttori locali. Nel frattempo, nel cuore della città, si terrà anche un evento dedicato alle opere di ingegno, che attirerà appassionati e curiosi. La giornata si preannuncia ricca di iniziative per tutti gli interessi. La piazza si prepara ad accogliere visitatori di ogni età.

Domenica 22, dalle 8.30 alle 19, presso la piazza Municipale di Ferrara, si terrà il Mercato contadino. Sui banchi frutta e verdura di stagione, miele, parmigiano reggiano, formaggi, tartufi, riso, insaccati e salumi, ciccioli e salsiccia, farine, pasta, confetture e verdure sott'olio, aglio di Voghiera Dop, tutto rigorosamente locale. All'insegna della ‘filiera corta’ sarà possibile scoprire le produzioni di stagione, sia fresche che trasformate, ma anche fiori e piante, tutto ‘made in Ferrara'. Sabato 21 e domenica 22, invece, dalle 9 alle 19, si svolgerà in piazza Trento e Triste il Mercato delle opere di ingegno.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

