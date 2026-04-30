Durante le cerimonie di nozze, le invitate, testimoni e damigelle scelgono spesso acconciature semplici e pratiche, come code morbide, classici chignon o semi-raccolti dal tocco romantico. Queste soluzioni sono tra le preferite per la loro facilità di realizzazione e stile senza tempo. Le ispirazioni arrivano anche dalle star, che spesso sfoggiano look eleganti e naturali in occasioni di eventi formali.

Code effortless, immancabili chignon, romantici semi-raccolti e non solo. Ecco qualche idea rubata alle più famose per rispondere con il giusto hair look agli inviti a nozze +++dropcap La stagione degli inviti a nozze è iniziata. Questo significa che per invitate, damigelle e testimoni, insieme all'abito e al make-up, è giunto il tempo anche di pensare all'hair look più adatto. Una scelta, questa, che come sempre vede entrare in gioco diversi fattori.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le acconciature per le invitate, testimoni e damigelle di nozze. Le ispirazioni da star

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