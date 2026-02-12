Un' idea per la testa | anche per lui è frangia mania le ispirazioni da star

Sempre più persone scelgono di sfoggiare la frangia, anche tra chi non ha mai puntato su questa soluzione. Non importa se si preferisce uno stile casual o più curato, la frangia si adatta a tutti e permette di cambiare look in modo semplice e veloce. Sempre più star e influencer mostrano come un taglio di capelli possa fare la differenza, dando un tocco di freschezza e disinvoltura.

Non importa, infatti, quale sia il taglio di capelli prediletto o lo styling preferito. Ad accomunare le diverse tipologie di haircut, gusti e scelte è proprio l'amato (e a volte detestato) accessorio hair, che sta riscrivendo un nuovo capitolo nell'hairstyle maschile, votato a uno spirito più rilassato, disinvolto, easy-casual che rifugge la compostezza tipica di taper fade cut o tagli che scoprono completamente il volto. Insomma, è l'avvento di stili più ricercati, a tratti wild quando le lunghezze sono extra, dominato da frange in versione wispy, a volte disordinate, ma solo all'apparenza, che stravolgono quell'estetica di perfezione dove tutto è tenuto sotto controllo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

