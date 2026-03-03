Conte Napoli il futuro dell’ex allenatore della Juventus sembra già scritto Cosa filtra da Castel Volturno

Da Castel Volturno arrivano segnali che indicano un possibile cambio di scenario per l’ex allenatore della Juventus, il quale sembra avvicinarsi a un nuovo incarico. Le voci si susseguono e le indiscrezioni si intensificano, lasciando intendere che presto ci saranno novità ufficiali. La situazione attuale del tecnico e le sue prossime mosse sono al centro dell’attenzione nel mondo del calcio.

Conte Napoli, il futuro del tecnico salentino sembra essere già stato scritto. Cosa filtra da Castel Volturno in vista della prossima stagione. Con l'avvicinarsi della fine della stagione, a Napoli torna d'attualità la situazione di Antonio Conte, il cui accordo scadrà nel giugno del 2027. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, non c'è alcuna aria di divorzio. Aurelio De Laurentiis sarebbe infatti pienamente soddisfatto di come sta andando l'annata calcistica della squadra. Attualmente non c'è davvero nulla che possa concretamente preannunciare una separazione anticipata tra le parti. L'unica frenata c'è stata sul potenziale prolungamento: l'intenzione è procedere avanti insieme, ma per ora nessun discorso di rinnovo.

Proprio la partita contro il Napoli diede la svolta alla Juve di Antonio Conte

