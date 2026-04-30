lazio tutti pazzi per gila

Il difensore spagnolo della Lazio sta attirando l'interesse di diverse squadre di Milano, che stanno preparando offerte per il prossimo mercato estivo. La sua cessione potrebbe alimentare un'asta tra le società interessate, rendendo il possibile trasferimento uno degli argomenti più caldi della prossima sessione di calciomercato. Al momento, non sono stati ufficializzati accordi, ma le trattative sono in fase di sviluppo.

Gila nel mirino delle milanesi. Il difensore spagnolo della Lazio è il nome più caldo del prossimo mercato estivo e attorno a lui si sta costruendo un'asta che potrebbe diventare rovente. Il Milan è in pole, ma l'Inter si avvicina. E Lotito non ha alcuna intenzione di fare sconti. I rossoneri ci lavorano da settimane. Igli Tare, che Gila lo conosce bene avendolo portato lui stesso alla Lazio nell'estate del 2022, è il suo sponsor numero uno in casa Milan. Allegri ha dato il via libera: il centrale spagnolo, classe 2000, è esattamente il profilo che cerca, capace di giocare con la stessa efficacia in una difesa a tre come a quattro. Il tecnico livornese ha già fatto sapere ai dirigenti che la difesa va rinforzata con acquisti di spessore e Gila è in cima alla lista.🔗 Leggi su Iltempo.it

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La parata di Maignan su Gila

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