Durante la partita tra Juve e Lazio, l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore dopo un contatto tra Gila e Cabal. L’episodio è stato molto discusso perché l’intervento dello spagnolo è stato giudicato falloso, rendendo punibile l’azione. La decisione ha acceso il dibattito tra tifosi e commentatori, che si sono concentrati sulla dinamica e sulla posizione dei giocatori.

Juve Lazio, il contatto tra Gila e Cabal è da penalty. Ecco perché c’è la punibilità sull’intervento dello spagnolo: vediamo insieme tutti i dettagli. La Juve riflette sull’episodio arbitrale che ha coinvolto Juan Cabal e Mario Gila. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, il contatto tra i due era da rigore netto, nonostante la mancata sanzione di Marco Guida. ULTIMISSIME JUVE LIVE La spiegazione, fatta ad Open Var su Dazn, risiede nella dinamica dell’azione: il terzino bianconero scarica il pallone che resta nella disponibilità di Weston McKennie, per chiudere una triangolazione. Questo elemento porta a una matrice di punibilità, poiché il gioco non era terminato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lazio, il contatto tra Gila e Cabal è da calcio di rigore. Ecco perché c’è la punibilità: tutti i dettagli sull’episodio

Approfondimenti su Juve Lazio

Marelli analizza il rigore di Cabal durante la partita tra Juve e Lazio.

Dino Tommasi commenta a Open VAR la decisione di annullare il gol di Koopmeiners.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Possibile rigore per la Juve e il rischio di McKennie: l'analisi degli episodi | Lazio-Juve | DAZN

Ultime notizie su Juve Lazio

Argomenti discussi: Pressing: La moviola di Juventus-Lazio: contatto Gila-Cabal, era rigore? Video; Contatto Cabal-Gila, era rigore? Caos e gol annullato, cos'è successo in Juventus-Lazio; Guida e Mazzoleni, tandem di orrori in Juve-Lazio: su Cabal è rigore, punito Thuram sul gol di Koopmeiners; ?? Marelli sul contatto Gila-Cabal: Era rigore per la Juve, va punita la negligenza dello ??.

Juventus-Lazio, caos dopo il fallo di Gila su Cabal: la reazione della panchina e le parole di Guida a LocatelliCome rivelato nella trasmissione Bordocam in onda su Dazn, dopo il gol annullato a Koopmeiners per fuorigioco di Thuram, Spalletti indica subito Cabal dopo il contatto avvenuto nell'area di ... tuttojuve.com

Juventus-Lazio, Tommasi a Open VAR: Su Cabal situazione limite, ma poteva starci il rigoreIl componente della CAN Dino Tommasi ha parlato a Open VAR su DAZN della sfida fra Juventus e Lazio terminata 2-2. Il focus è sul momento del contatto. tuttomercatoweb.com

Se avete giudicato positiva la prova di Guida in Juve-Lazio #aia Possiamo chiudere tutto - facebook.com facebook

Luciano Spalletti ha stupito tutti quando dopo la partita Juve-Lazio ha dato un bacio a sorpresa alla giornalista di Dazn Federica Zille. Il tecnico bianconero voleva mettere a tema l’entità dei contatti in occasione dei rigori. Ha chiesto alla sua intervistatrice se p x.com