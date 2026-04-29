Tutti pazzi per il pickleball

Il pickleball sta guadagnando popolarità in molte aree, attirando un numero crescente di appassionati. Si gioca con una racchetta più piccola rispetto a quella da tennis e una pallina di plastica forata. Il campo di gioco ha dimensioni intermedie tra un campo da tennis e uno da badminton, rendendo lo sport accessibile a diverse fasce di praticanti. La sua diffusione si sta ampliando tra diversi gruppi di persone.

Una racchetta più piccola, una pallina di plastica bucherellata, un campo a metà strada tra tennis e badminton. Il pickleball è lo sport in più rapida crescita al mondo — quaranta milioni di praticanti solo negli Stati Uniti — e la sua corsa ha ormai travolto anche l’Italia. Nato negli anni Sessanta quasi per caso, inventato da un gruppo di padri statunitensi che cercava un passatempo estivo per i propri figli, è diventato in pochi decenni un fenomeno globale. La sua forza sta nella semplicità: si impara in pochi minuti, si gioca a tutte le età, abbatte le barriere tra amatori e agonisti. In Italia la FITP ha scelto di strutturare la crescita della disciplina attorno a un calendario sempre più ambizioso, con il Road to Roma come appuntamento centrale della stagione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutti pazzi per il pickleball Alex Abuyuan - The 3-Foot Rule: Talk to Everyone, Build Anywhere Notizie correlate Villaggio olimpico: tutti pazzi per il cibo italianoOlimpiadi 2026: il trionfo del gusto nel Villaggio di Milano Il vero spettacolo dei Giochi Invernali 2026 sembra essersi spostato… Il vero spettacolo... Leggi anche: Tv8, tutti pazzi per il Rugby: cifre da urlo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tutti pazzi per Rose; Paella e pesce fritto: a Piozzano tutti pazzi per il pesce; Tutti pazzi per Leclerc a Biella; Tutti pazzi per i baffi. Da Jacob Elordi a Leonardo Di Caprio, i consigli degli esperti per sceglierli e curarli al megli. Tutti pazzi per il pickleballUna racchetta più piccola, una pallina di plastica bucherellata, un campo a metà strada tra tennis e badminton. Il pickleball è lo sport in più rapida crescita al mondo — quaranta milioni di ... ilrestodelcarlino.it GialappaShow, tutti pazzi per le Bambole di Pezza: il mash-up con I Neri per CasoIl palcoscenico del GialappaShow si è trasformato in un’arena rock dove l’imprevedibile è diventato realtà. A rubare la scena nell'ultima puntata del cult ... leggo.it Buongiorno Tifosi e Tifose. Forza Ferrari #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle #SEMPRE - facebook.com facebook Tutti pazzi per #Grosso, scatto #Paratici: lo ha lanciato alla #Juve e lo rivuole x.com