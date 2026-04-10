La sicurezza nazionale si trova in una fase di rinnovamento, dopo le dichiarazioni rilasciate dal ministro della Difesa in occasione di un’interrogazione al Senato. La situazione ha portato a un piano d’urgenza volto a rafforzare le misure di protezione e difesa del Paese. Questa revisione strutturale coinvolge diversi settori e mira a rispondere a nuove esigenze di sicurezza.

Il della sicurezza nazionale sta affrontando una fase di profondo ricalcolo strutturale dopo le recenti dichiarazioni del ministro della Difesa, Crosetto, durante un’interrogazione al Senato. Il vertice del dicastero ha infatti evidenziato come l’apparato militare italiano non risulti pienamente allineato con le trasformazioni geopolitiche globali, sottolineando una discrepanza rispetto alla realtà che si era prospettata solo quattro anni fa. La necessità di un nuovo assetto strategico e finanziario. Secondo quanto emerso nel dibattito parlamentare, la Difesa si trova oggi a dover gestire un contesto internazionale radicalmente mutato, in cui molti Paesi hanno riscontrato una simile mancanza di preparazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa in crisi: piano d’urgenza per blindare la sicurezza nazionale

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