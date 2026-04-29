Regione Lazio e Capitaneria di Porto | confronto a Civitavecchia su coste porti e sicurezza

Oggi si è svolto un incontro presso il Comando regionale della Capitaneria di Porto di Civitavecchia tra rappresentanti della Regione Lazio e della Capitaneria. Al centro della discussione ci sono state le questioni legate alle coste, ai porti e alla sicurezza marittima della zona. La riunione ha visto la partecipazione del Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, che ricopre anche il ruolo di Direttore Marittimo del Lazio.

Civitavecchia, 29 aprile 2026 – “Oggi, presso il Comando regionale della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, ho avuto modo di tenere un importante momento di confronto istituzionale con il Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e Direttore Marittimo del Lazio, Cosimo Nicastro. L’incontro si è sviluppato nella logica di avviare una più intensa attività di collaborazione e un confronto istituzionale su tematiche centrali per la nostra Regione, come la tutela e la sicurezza delle coste e lo sviluppo di attività di promozione e salvaguardia dei siti portuali. Spesso nel corso di questi anni ci siamo trovati a dialogare con la Capitaneria di Porto territorialmente competente davanti a diverse problematiche che hanno interessato e interessano porti di competenza regionale”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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