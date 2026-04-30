L' avvocato della mafia e il pentimento dopo la condanna | Ho cambiato vita ora chiedo la grazia a Mattarella

Un avvocato coinvolto in attività mafiose ha dichiarato di aver cambiato vita dopo aver trascorso tempo in carcere e agli arresti domiciliari. Ha riferito di aver subito una “conversione mistico-religiosa” che lo avrebbe portato a collaborare con i magistrati e a chiedere la grazia al presidente della Repubblica. La sua dichiarazione include un rinnegamento del passato e degli errori commessi, con riferimenti alla sua precedente attività a favore di Cosa Nostra.

Il carcere e gli arresti domiciliari avrebbero dato una svolta alla sua vita, frutto di una “conversione mistico-religiosa” che lo avrebbe anche spinto verso la collaborazione con i magistrati, convincendolo a rinnegare il suo passato e gli errori commessi, favorendo peraltro Cosa nostra. Oggi.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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