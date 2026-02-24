Rogoredo il pentimento di Carmelo Cinturrino | Scusate ho tradito la divisa L’avvocato | Pizzo dai pusher? Non l’ha mai preso

Carmelo Cinturrino si pente pubblicamente per aver tradito la divisa, dopo aver scoperto di aver preso soldi dai pusher. L’uomo ammette di aver compiuto un errore e si scusa con chi indossa l’uniforme, riconoscendo di aver deluso la fiducia riposta in lui. Il suo avvocato ribadisce che non ha mai accettato tangenti dai criminali. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli abitanti di Rogoredo, dove si è svolto il confronto.

«Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia». A parlare è Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della polizia indagato per l’omicidio del 28enne Abderrahim Mansouri nel boschetto di Milano Rogoredo. L’agente è stato portato questa mattina nel carcere di San Vittore, dove si terrà l’interrogatorio davanti al gip per la convalida del fermo. «La messinscena? Un errore». Parlando con i cronisti, il suo legale Piero Porciani ha precisato che Cinturrino è «triste, pentito di quello che ha fatto». 🔗 Leggi su Open.online

