Sartori | Il canottaggio? Dopo il bronzo a Sydney ho cambiato vita Ora sono maestro di sci a Cortina

Sartori ha deciso di cambiare strada dopo aver gareggiato nel canottaggio. La sua vittoria di bronzo a Sydney e il successo ai mondiali del 2001 lo hanno portato a scegliere una nuova professione. Ora lavora come maestro di sci a Cortina, lontano dalle competizioni. La sua scelta ha segnato una svolta nella sua vita dopo anni di impegno in acqua. Sartori ha spiegato che voleva dedicarsi a qualcosa di diverso, più vicino alle montagne.