Sartori | Il canottaggio? Dopo il bronzo a Sydney ho cambiato vita Ora sono maestro di sci a Cortina
Sartori ha deciso di cambiare strada dopo aver gareggiato nel canottaggio. La sua vittoria di bronzo a Sydney e il successo ai mondiali del 2001 lo hanno portato a scegliere una nuova professione. Ora lavora come maestro di sci a Cortina, lontano dalle competizioni. La sua scelta ha segnato una svolta nella sua vita dopo anni di impegno in acqua. Sartori ha spiegato che voleva dedicarsi a qualcosa di diverso, più vicino alle montagne.
Una medaglia olimpica del canottaggio tra i successi invernali di Cortina. Già l’accostamento è strano, ma se accade nell’unico luogo che può accomunarli – Casa Italia – allora un senso ce l’ha. E si scopre una storia affatto usuale, di un atleta di livello internazionale che sceglie ancora giovane di lasciare tutto e tentare un’altra strada, che lo porta sulle Alpi, dove lo incontriamo alla soglia dei 50 anni. Nicola Sartori, il primo ricordo che le viene in mente dei Giochi di Sydney? “Quando abbiamo tagliato il traguardo con Giovanni Calabrese. Bronzo! Subito mi si è annebbiata la vista, per lo sforzo ho quasi perso conoscenza.🔗 Leggi su Gazzetta.it
