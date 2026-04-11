meditazione e pace in tempi incerti | un dialogo tra buddhismo e cristianesimo

Durante una settimana di incontri e attività pratiche, si sono approfonditi i punti di contatto tra il buddhismo e il cristianesimo, con particolare attenzione alle pratiche di meditazione e ricerca di serenità. L'evento ha coinvolto esperti e praticanti di entrambe le tradizioni, offrendo uno spazio di confronto diretto e approfondimento. Le giornate hanno incluso sessioni di studio, momenti di meditazione e un ritiro dedicato alla riflessione condivisa.

Sei giornate di studio, pratica meditativa e ritiro per esplorare il dialogo fra tradizioni buddhiste e cristiane in un tempo segnato da incertezza e bisogno di pace. Dal 16 al 21 aprile, Padova e Camposampiero (PD) ospitano “Meditazione, dialogo e pratiche di pace in tempi incerti”, un evento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

A Lanciano il dialogo tra Marxismo e CristianesimoLa sala convegni della Diocesi di Lanciano ospiterà la presentazione del volume “Marxismo e Cristianesimo oggi in Italia” di Guido Scotti A Lanciano...

Dialogo tra ebraismo, islam e cristianesimo: nuovo incontro di Scriptural Reasoning a PiacenzaIl metodo dello Scriptural Reasoning, sviluppato dall’Università di Cambridge, propone un approccio originale: scelto un tema comune, ciascuna...

Temi più discussi: Pratiche di Pace: musica, meditazione e comunicazione nonviolenta; Dalla pace interiore alla pace pubblica: quattro appuntamenti tra Facoltà teologica e Camposampiero; La speranza non abita altrove e aspetta solo che smettiamo di cercarla lontano; Papa Leone XIV al Colosseo, la croce per i dolori del mondo.

Meditazione, pratiche di pace e conversazioni tra buddhismo e cristianesimoDal 16 al 21 aprile 2026 Padova e Camposampiero ospitano incontri, pratiche e un ritiro per esplorare il dialogo tra buddhismo e cristianesimo con esperti e monaci internazionali ... tuobenessere.it

Sensei Zen Takai, vero samurai: «Con la meditazione della spada è possibile raggiungere la pace interiore»Nell’immaginario collettivo, tutti almeno una volta ci siamo chiesti come sarebbe stato vivere come un samurai: dall’Ultimo samurai in poi, film di grande successo del 2003, interpretato da Tom Cruise ... vanityfair.it

SI DICE... Dopo il primo incontro già svolto nelle scorse settimane, prosegue a Ginosa Marina l’iniziativa “Time to Relax”, un percorso dedicato al benessere personale attraverso meditazione, respirazione e ascolto di sé. Il secondo e ultimo appuntamento è fis - facebook.com facebook

Leclerc e la gestione della pressione in F1: "Pratico la meditazione e lavoro con uno psicologo" #Formula1 #Ferrari x.com