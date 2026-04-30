Un cameriere racconta di aver lavorato fino a 13 ore in un giorno, con paghe che spesso rappresentano solo la metà delle giornate effettivamente svolte. In alcuni casi, i salari sono stati dimezzati rispetto a quanto previsto, e i turni sono risultati molto lunghi e intensi. La situazione mette in luce le difficoltà di chi svolge lavoro stagionale in questo settore.

Al lavoro anche fino a 13 ore al giorno. Ma sulla basta paga viene inserita, quando va bene, la metà delle giornate lavorative. È la triste realtà dei lavoratori stagionali nel turismo. Turni assurdi e contratti incerti. A spiegarlo è un giovane di 25 anni che opera nell’ambito della ristorazione e dell’intrattenimento in una nota attività sulla costa. Preferisce mantenere l’anonimato perché comunque per lui questo impiego è necessario per poter andare avanti finché non troverà qualcosa di più stabile. Svolge la mansione di cameriere di sala e di discoteca sia in inverno che in estate, ma ovviamente durante la bella stagione il lavoro si intensifica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavoro stagionale, un cameriere: "Paghe dimezzate e turni assurdi"

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