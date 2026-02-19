Turni di lavoro da 14 ore per mille euro al mese meno di 3 euro all' ora | paghe da fame e sfruttamento per baristi e camerieri

Perché i baristi e i camerieri lavorano fino a 14 ore al giorno? La causa risiede in salari bassi e condizioni di sfruttamento. Molti di loro guadagnano meno di 1000 euro al mese e percepiscono meno di 3 euro all’ora, spesso con contratti a chiamata e senza copertura dei contratti collettivi. Alcuni sono costretti a svolgere periodi di prova non ufficiali, senza garanzie. Questa situazione si verifica in locali che operano senza rispettare le norme del settore turistico e alberghiero. La domanda ora è: quanto ancora si potrà tollerare?

Turni di lavoro anche di 14 ore al giorno per retribuzioni sotto i mille euro al mese, contratti a chiamata e che non rientrano nei contratti collettivi nazionali del settore turistico o delle aziende alberghiere, richieste di periodi di prova ‘ufficiosi’. Abbiamo parlato con alcuni aspiranti lavoratori e lavoratrici del settore, baristi e camerieri, per capire quali siano le condizioni di lavoro che, in alcuni casi, vengono proposte nella nostra provincia. "Ho risposto a un annuncio in cui era richiesta una disponibilità oraria dalle 6.30 alle 20.30, per lavorare nella caffetteria di un centro commerciale in provincia.🔗 Leggi su Parmatoday.it Paghe da fame per lavorare nei campi 12 ore al giorno, pagati meno di 5 euro all'ora: due condanne per caporalatoIl caporalato rappresenta una grave forma di sfruttamento del lavoro agricolo, come dimostrano le recenti condanne a Ancona di un zio e nipote pachistani. E’ Piazza Italia il marchio di moda in amministrazione giudiziaria: “Paghe da fame e sfruttamento da parte dei terzisti”Prato, 2 febbraio 2026 – La procura ha aperto un’indagine su Piazza Italia, che ora si trova in amministrazione giudiziaria. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La denuncia dei lavoratori: Turni da dodici ore a temperature bassissime; Imposta sostitutiva al 15% per maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni: istituiti i codici tributo; Formazione: video e podcast sulle novità in materia di lavoro; Rider, vita da sfruttati: ammassati e in case fatiscenti. Ecco come vivono quando finisce il turno. Turni di lavoro. Toscana, il Nursind sollecita gli infermieri a denunciare situazioni fuori leggeDall’entrata in vigore della nuova normativa le Aziende sanitarie procedono a vista, inventandosi turni fantasiosi e tagliando le ore di formazione. La carenza di organico è cronica e paradossale. quotidianosanita.it Neomamma dipendente di Poste Italiane chiede turni compatibili con l'allattamento ma l'azienda le impone di lavorare dalle 6 di mattinaPADOVA - È appena diventata mamma e da poco rientrata a lavoro, così chiede alla sua azienda, Poste Italiane, di poter usufruire di turni compatibili con la gestione del suo ... ilgazzettino.it Parliamo di #turni e orario di #lavoro. E tu che aspetti Fai la tua domanda: la prossima risposta potrebbe essere la tua! #faqyou facebook