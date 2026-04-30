Lavoro Mattarella | Mille vite spezzate ogni anno sono tributo inaccettabile

Ogni anno, circa mille lavoratori perdono la vita sul posto di lavoro, un dato che non si ferma nel tempo. Il presidente della Repubblica ha ribadito che questa perdita continua rappresenta un tributo inaccettabile e ha sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza. Le notizie di incidenti sul lavoro continuano ad arrivare, evidenziando come l’impegno in quest’ambito non possa mai essere considerato concluso.

“C’è una piaga che non accenna a sanarsi, proseguono notizie di lavoratori che perdono la vita sul lavoro: la sicurezza sul lavoro resta un impegno che non consente rinunce o distinguo. Si tratta di un tributo inaccettabile”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando la Festa del Lavoro a Pontedera. «Le cronache ci restituiscono, pressoché quotidianamente, notizie di lavoratrici e di lavoratori che perdono la vita, rimangono infortunati, nello svolgimento delle loro attività. La sicurezza sul lavoro resta un impegno, un dovere, che non consente rinunce o distinguo. Tra luoghi di lavoro e in itinere sono oltre mille le vite spezzate ogni anno.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Lavoro, Mattarella: «Mille vite spezzate ogni anno sono tributo inaccettabile» Notizie correlate Leggi anche: Primo maggio, Mattarella: «Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Colmare il di genere». Applausi per il presidente a Pontedera Palermo, due vite spezzate: il dramma del lavoro che uccideDue vite spezzate nel cuore di Palermo segnano un nuovo, tragico episodio di precarietà lavorativa nella città siciliana. Contenuti di approfondimento Si parla di: Mattarella. Lavori in corso e abbellimenti. 1 maggio, Mattarella: morti e incidenti su lavoro piaga inaccettabilePontedera (Pi), 30 apr. (askanews) – Due giorni fa, la Giornata mondiale per la ... msn.com Mattarella, morti sul lavoro un tributo inaccettabileC'è una piaga che non accenna a sanarsi, proseguono notizie di lavoratori che perdano la vita sula lavoro: la sicurezza sul lavoro resta un impegno che non consente rinunce o distinguo. Si tratta di ... lanazione.it