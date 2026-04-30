Secondo un rapporto di FragilItalia, il 41% dei lavoratori italiani si sente esausto alla fine della giornata lavorativa. La percentuale indica una condizione di affaticamento diffusa tra i dipendenti. La ricerca si focalizza sulle modalità di lavoro e sul livello di stanchezza percepita, senza approfondire cause o soluzioni specifiche. I dati riguardano diversi settori e livelli di esperienza lavorativa nel Paese.

? Cosa sapere Il 41% dei lavoratori italiani dichiara esaurimento fisico a fine giornata secondo FragilItalia.. Il 42% degli intervistati teme la sostituzione professionale da parte di intelligenza artificiale.. Il 41% dei lavoratori italiani dichiara di sentirsi svuotato al termine della giornata lavorativa, secondo i dati del report FragilItalia Lavoro emersi dalle rilevazioni condotte tra il 24 e il 27 aprile 2026. L’indagine, sviluppata da Area Studi Legacoop in sinergia con Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 anni e oltre, delinea un quadro complesso della forza lavoro nel Paese. Sebbene l’81% degli occupati esprima una soddisfazione generale per la propria occupazione, le statistiche rivelano crepe profonde nella stabilità emotiva e professionale dei lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro in Italia: il 41% dei dipendenti è esausto a fine giornata

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