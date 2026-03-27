Oggi i giornalisti e le giornaliste partecipano a un nuovo sciopero per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro, che è scaduto dieci anni fa. È la seconda giornata di una serie di cinque appuntamenti di protesta, promossi dai sindacati di categoria. Questa azione collettiva coinvolge esclusivamente lavoratori dipendenti nel settore dell'informazione.

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© Iodonna.it - Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque

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