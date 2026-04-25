Dalle bici ai monopattini dalle cuffie bluetooth a droni giocattolo e macchine fotografiche Ecco l' asta degli oggetti smarriti

È stata resa pubblica un'asta contenente diversi oggetti ritrovati, tra cui biciclette di vari tipi, monopattini, cuffie bluetooth, droni giocattolo, macchine fotografiche, ebook reader, powerbank, occhiali da sole e un casco da ciclomotore. Questi oggetti sono stati segnalati come smarriti e sono ora disponibili per essere acquistati attraverso l'asta pubblica. La lista comprende anche biciclette da corsa, mountain bike ed e-bike.