Sette padovani su dieci si sentono in buona salute | ma occhio all' alcol e all' invecchiamento

Secondo un recente sondaggio, la maggioranza dei residenti di Padova si sente in buona salute, anche se molti convivono con malattie croniche. L’indagine rivela che circa il 70% delle persone si percepisce in buona forma fisica, ma si evidenziano anche alcuni fattori di rischio come il consumo di alcol e l’invecchiamento. I dati raccolti mostrano un quadro complesso della salute della popolazione cittadina.

Sette padovani su dieci si percepiscono in buona salute, anche quando convivono con una patologia cronica. È questo il dato più incoraggiante che emerge dal quadro sullo stato di salute della popolazione dell’Ulss 6, diffuso oggi, martedì 7 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Salute e costruito grazie alla collaborazione avviata negli ultimi cinque anni con Arpav e con i dipartimenti di Scienze statistiche, Scienze cardio-toraco-vascolari e Sanità pubblicadell’Università di Padova. Il primo grande elemento che emerge riguarda infatti l’invecchiamento della popolazione. L’indice di vecchiaia, nel giro di vent’anni, è cresciuto in maniera costante, passando dal 136,2% del 2005 al 212,7% del 2025. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Fiumi di alcol durante la notte, si sentono male in sette: ambulanze per i soccorsiUn weekend intenso per i soccorsi del 118 tra sabato e domenica, con numerosi interventi legati a malori dovuti all’abuso di alcol.

Italiani e salute, un po’ meno sedentari ma su peso, alcol e fumo pochi passi avantiSiamo un po’ meno sedentari, ma sul fronte della salute gli italiani si ritrovano con più di un tallone d’Achille.

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Il tram è una scelta giusta per il futuro di Padova: lo confermano i cittadini. Sette padovani su dieci promuovono le nuove linee, nonostante due anni complessi di cantieri e disagi. Un risultato importante, che ci dà fiducia e responsabilità. Allo stesso tempo asc - facebook.com facebook