Lavoro | Uil Più precari e giovani poveri Bucci | Occupazione cresce ma salari bassi

La situazione del lavoro in Italia resta difficile. Secondo la Uil, aumentano i lavoratori precari e i giovani vivono sempre più poveri. La regione invece dice che l’occupazione cresce, ma ammette anche che gli stipendi sono ancora troppo bassi. La questione rimane aperta, tra dati contrastanti e problemi concreti sul campo.

Al convegno “Liguria: il lavoro che vorrei” il confronto tra sindacato e Regione: calano i lavoratori tra i 35 e i 50 anni, aumentano stagionali e stranieri. Bombardieri: "Fermare i contratti pirata" Da un lato la fotografia scattata dalla Uil, che parla di precarietà crescente e salari insufficienti; dall’altro i dati rivendicati dalla Regione, che indicano occupazione in aumento ma ammettono la criticità degli stipendi. È il doppio binario emerso allo Starhotel President di Genova, durante il convegno “Liguria: il lavoro che vorrei”. A illustrare i dati è stato Roberto Venuti, coordinatore scientifico di Data Lab.🔗 Leggi su Genovatoday.it

L’Italia registra un aumento dell’occupazione femminile, simbolo di progresso.

Uomini e donne, la differenza di salari è ancora troppo alta. Solo le dirigenti guadagnano di piùC'é ancora troppa disparità tra le retribuzioni di uomini e donne e il lavoro sta cambiando diventando sempre più precario. É quanto emerge dal dossier dalla Uil del Lazio e dell’Eures Le disparità ... latinatoday.it

Liguria, il lavoro è over 60 e maschile. Gli under 30 sono solo il 20 per centoRoberta Cavicchioli, segretaria confederale Uil Liguria: In questa regione meglio non essere né giovane né donna. Gap retributivo al 36% ... ilsecoloxix.it

Gli atenei devono rispettare il limite dell’80% tra entrate e spese per il personale. Per colpa dei tagli non ce la fanno e allora l’esecutivo scomputa le retribuzioni dei ricercatori a tempo determinato https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/universita-i-precari-n - facebook.com facebook