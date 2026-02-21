Panetta | con salari bassi non cresce Pil
Il governatore della Banca d’Italia, Panetta, ha spiegato che in Italia i salari bassi impediscono un aumento stabile del Pil. Durante un evento a Venezia, ha sottolineato che il Paese ha bisogno di un nuovo modello economico, puntando sul digitale e sull’innovazione. La sua proposta mira a rilanciare la crescita e migliorare le condizioni dei lavoratori. Panetta ha evidenziato come questa strategia possa favorire uno sviluppo più equilibrato nel lungo periodo.
14.05 "In Italia serve un nuovo modello, si deve puntare sul digitale". Così il governatore della Banca d'Italia, Panetta, all'Assiom Forex a Venezia. "Per un futuro di crescita e governare implicazioni economiche e sociali". E vi sono "rischi con l'espansione del stablecoin (tipo di criptovaluta, ndr). Serve l'euro digitale. Poi, "difficile una rottura economica con gli Usa. Dominano in difesa,tecnologia, finanza. E nonostante i dazi il commercio internazionale si espande bene. Crescita Pil? Salari bassi e occupazione non bastano". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
