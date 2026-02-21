Panetta | con salari bassi non cresce Pil

Il governatore della Banca d’Italia, Panetta, ha spiegato che in Italia i salari bassi impediscono un aumento stabile del Pil. Durante un evento a Venezia, ha sottolineato che il Paese ha bisogno di un nuovo modello economico, puntando sul digitale e sull’innovazione. La sua proposta mira a rilanciare la crescita e migliorare le condizioni dei lavoratori. Panetta ha evidenziato come questa strategia possa favorire uno sviluppo più equilibrato nel lungo periodo.