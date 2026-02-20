Aumentano gli infortuni sul lavoro a Venezia 12mila in un anno

Nel 2025, gli incidenti sul lavoro in Veneto sono cresciuti, raggiungendo i 12.000 casi registrati a Venezia in un solo anno. Questa cifra rappresenta il massimo degli ultimi cinque anni e preoccupa le autorità locali. Molti lavoratori, soprattutto nei settori edili e manifatturieri, si sono feriti in incidenti spesso evitabili. La situazione si fa più difficile nelle zone con attività più intense, come il centro storico e le periferie. La sicurezza sul lavoro resta una priorità.

Nel Veneziano 22 morti nel 2025, in regione 71.867 denunce e 111 vittime. I dati della Cisl Nel 2025 gli infortuni sul lavoro in Veneto hanno toccato il livello più alto degli ultimi cinque anni. E anche il territorio veneziano segue il trend regionale, con numeri in aumento sia per le denunce sia per i casi mortali. È quanto emerge dallo studio “La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in Veneto”, presentato dalla Fondazione Corazzin per conto della Cisl Veneto. In Veneto, nel 2025, sono stati denunciati all’Inail quasi 72mila infortuni di questo tipo, di cui oltre 60mila in occasione del lavoro e il resto in itinere.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

