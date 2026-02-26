Bomporto lavori sulla rete elettrica il 2 marzo
Il Comune di Bomporto informa che E?distribuzione – Unità Territoriale Modena ha programmato per lunedì 2 marzo 2026 un intervento sulla cabina elettrica situata in via Arno, con conseguente interruzione della fornitura di energia elettrica dalle ore 08:30 alle ore 15:45.L’intervento, finanziato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
