Treni bloccati sulla linea Alta velocità Firenze Roma | ritardi di oltre un'ora cancellazioni e limitazioni

Un guasto a un treno fermo vicino a Firenze Rovezzano ha causato il blocco della linea Alta Velocità Firenze-Roma. La circolazione si è interrotta, provocando ritardi superiori a un’ora e alcune cancellazioni. I treni in transito sono stati rallentati o deviati su altri binari, creando disagi ai viaggiatori. Le autorità stanno cercando di risolvere il problema, ma il traffico ferroviario resta fortemente rallentato nel tratto interessato. Molti passeggeri attendono aggiornamenti sulla situazione.

