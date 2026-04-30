Lavori edili in via Confalonieri limitazioni alla viabilità

Da lunedì 4 maggio alle 8 fino a venerdì 8 maggio alle 18, nel tratto di via Confalonieri tra il civico 17 e l’intersezione con via Scalabrini sarà vietata la circolazione e sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati, a causa di lavori edili sulla facciata di un immobile. Le limitazioni saranno in vigore durante l’intera durata dei lavori.

Per consentire lavori edili sulla facciata di un immobile, dalle 8 di lunedì 4 maggio alle 18 di venerdì 8 sarà vietata la circolazione nel tratto di via Confalonieri tra il civico 17 e l’intersezione con via Scalabrini, con contestuale divieto di sosta su entrambi i lati.Tra il civico 17 di via.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Lavori alle linee elettriche, limitazioni in via Prati e via ConfalonieriNell’ambito dei lavori di scavo e posa di linee interrate già in corso, nel tratto di via Confalonieri compreso tra via Guastafredda e via Scalabrini... Via Sant'Antonino, limitazioni al traffico per lavori ediliPer consentire l'esecuzione di lavori di verifica e manutenzione sulla facciata di un edificio, dalle ore 9 alle 15 di venerdì 24 aprile sarà vietata... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Via Sant'Antonino, limitazioni al traffico per lavori edili; Polizia Locale di Como, accertate irregolarità nella realizzazione di opere edili in via Mentana; RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici; Bollettino della viabilità n. 40 del 26.4.2026. Lavori edili in centro, le modifiche alla viabilitàDalle ore 8 di lunedì 4 maggio, sino alle 19 di sabato 9, l’intervento di verniciatura su un edificio al civico 44 di via Santa Franca comporterà il divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, ... ilpiacenza.it Lavori edili in via S. Franca, via Sopramuro, Mazzini, Confalonieri: cambia la viabilitàLavori edili in via Santa Franca, via Sopramuro e via Mazzini, le modifiche alla viabilità - Dalle ore 8 di lunedì 4 maggio, sino alle 19 di sabato 9, ... piacenzasera.it SMALTIMENTO RIFIUTI CERAMICI E INERTI I materiali di scarto da lavori edili richiedono una gestione corretta, nel rispetto delle normative e dell’ambiente Noi di New System Service Srl ci occupiamo del conferimento e smaltimento di rifiuti ceramici e in - facebook.com facebook