Via Sant' Antonino limitazioni al traffico per lavori edili

Venerdì 24 aprile, tra le 9 e le 15, verrà vietata la circolazione di tutti i veicoli in via Sant'Antonino, nel tratto intorno al civico 40. La restrizione si rende necessaria per permettere lavori di verifica e manutenzione sulla facciata di un edificio in quella zona. La strada resterà chiusa al traffico durante queste ore per consentire l’intervento.

Per consentire l'esecuzione di lavori di verifica e manutenzione sulla facciata di un edificio, dalle ore 9 alle 15 di venerdì 24 aprile sarà vietata la circolazione per tutti i veicoli all'altezza del civico 40 di via Sant'Antonino.Nel tratto compreso tra il civico 36 e l'intersezione con via.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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